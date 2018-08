Sport | Donnerstag, 30. August 2018 Donnerstag, 30. August 2018

Normannia Gmünd: Traub rüttelt die Mannschaft wach

Am vierten Spieltag der Fußball-​Oberliga empfängt der 1 . FC Normannia Gmünd die Neckarsulmer Sport-​Union. Anstoß der Partie ist am Samstag um 14 Uhr. Nach dem 0 : 2 gegen Friedrichstal ist auch ein bisschen Wiedergutmachung angesagt.

Wiedergutmachung ist allerdings auch beim kommenden Gegner angesagt. „Ich habe den Jungs gesagt, dass wir etwas gut zu machen haben. Neckarsulm aber auch. Wer in dieser Partie das breitere Kreuz hat und wer bereiter ist, der wird dieses Spiel auch dominieren“, ist sich Traub sicher.Die Montagseinheit der Normannen fiel etwas anders aus als gewöhnlich. Trainer Holger Traub versammelte seine Mannschaft im Kreis – und hielt erst einmal eine emotionale Ansprache. „Mir ist schon bewusst, dass man das bis nach draußen auf den Parkplatz gehört hat“, so Traub. Er führte der Mannschaft vor Augen, dass diesesgegen den aktuellen Tabellenführer Bahlinger SC nicht zufällig entstanden ist, dass die Qualität in der Mannschaft vorhanden sei. Die Bahlinger haben gegen den kommenden Gegner der Gmünder auswärts mitgewonnen, davor bereits mitgegen Friedrichstal, sind immer noch Primus. „Das ist Kopfsache, ganz klar. Konstanz ist nicht selbstverständlich, Konstanz ist aber auch eine Frage der Qualität“, so Traub. Über die zweite Halbzeit bei der Germania würde er am liebsten den Mantel des Schweigens hüllen, doch natürlich gehört die Aufarbeitung dieser Partie mit in die Vorbereitung auf Neckarsulm.Ein weiterer Teil #inside, der Videoserie der Rems-​Reitung und der Barmer, ist ebenfalls online: https://​bit​.ly/​ 2 ​M​WO 6 HV

