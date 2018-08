Sport | Freitag, 31. August 2018 Freitag, 31. August 2018

Pokalspiel des TSV Alfdorf/​Lorch fällt aus — Gegner hat abgesagt

Eigentlich hatten sich die Württembergliga-​Handballer des TSV Alfdorf/​Lorch auf das erste Pflichtspiel der Saison gefreut.

In der ersten Runde des HVW-​Pokals hätten sie die SG Hegensberg-​Liebersbronn aus der Württembergliga-​Staffel Süd empfangen sollen. Anpfiff der Begegnung in der Schäfersfeldhalle wäre am Samstag umUhr gewesen (wir berichteten). An diesem Freitag nun teilte TSV-​Trainer Daniel Wieczorek mit, dass der Gegner beim HVW diese Partie offiziell abgesagt habe. Damit ist Alfdorf/​Lorch kampflos in der zweiten Runde.

