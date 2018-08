Mathias Wittek fehlt dem FCH vorerst

Sport | Dienstag, 07. August 2018 Dienstag, 07. August 2018

Der 1 . FC Heidenheim muss vorerst auf Abwehrspieler Mathias Wittek verzichten.

Wie eine Untersuchung am gestrigen Montag,. August, ergab, hatte sich der-​Jährige am vergangenen Sonntag im Zweitligaheimspiel gegen Arminia Bielefeld () während eines Zweikampfes eine Außenbandteilruptur am linken Kniegelenk zugezogen.Der Abwehrspieler wird der Mannschaft von Cheftrainer Frank Schmidt damit in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen. Wann Mathias Wittek voraussichtlich wieder ins Training einsteigen kann, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

