Sport | Dienstag, 07. August 2018 Dienstag, 07. August 2018

TC GW Straßdorf: Premiere mit LK-​Turnier

Galerie (2 Bilder)

Fotos: Zimmermann

52 Spielerinnen und Spieler haben sich am vergangenen Wochenende nicht nur ihren jeweiligen Gegnern, sondern auch den sehr heißen Temperaturen auf dem Platz gestellt. Zum ersten Mal wurde auf der Anlage des TC GW Straßdorf ein Leistungsklassen-​Tagesturnier ausgetragen.

18

37

Hierbei hat jeder der Teilnehmer, auch wenn man das erste Spiel verloren hatte, mindestens zwei Spiele. Die spannenden Duelle wurden von zahlreichen Zuschauern von Samstagmorgen bis Sonntagabend verfolgt.Betz und Münch siegen zweimalAm Samstag waren zunächst die Damen an der Reihe.Spielerinnen zeigten in Straßdorf ihr Potenzial und versuchten, durch Siege wichtige Punkte für ihre Leistungsklasse zu gewinnen. Bei zwischenzeitlich gemessenenGrad auf dem Platz wurden die Spiele zu echten Hitzeschlachten. Aus dem Gmünder Raum waren Lisa Pfaffenbauer und Lisa Betz (beide TC Waldstetten), Sina Wiedemann (TC GW Straßdorf) sowie Annika Münch, Flora Di Nunno und Kim Popp (alle TA SG Bettringen) am Start.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 39 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!