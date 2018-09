Ostalb | Montag, 10. September 2018 Montag, 10. September 2018

Bald moderne Bestattungsformen auf dem Schechinger Friedhof

Eine Urnenwand oder Urnenstelen gibt es auf dem Schechinger Friedhof bisher nicht. Eine Wiese, auf der Gräber nur durch bodengleiche Tafeln erkennbar sind auch nicht. Dies alles könnte sich aber ändern, denn der Gemeinderat wird sich in Kürze mit der Gestaltung des Friedhofs befassen.

Eine Schechingerin brachte es erst kürzlich in einer Bürgerfragestunde des Gemeinderats zur Sprache: Während es praktisch in allen umliegenden Gemeinden längst Kolumbarien gibt, findet man auf dem Schechinger Friedhof bislang lediglich die klassischen Grabfelder, die von der Größe her auf eine traditionelle Beerdigung im Sarg ausgelegt sind. Warum sich dies in naher Zukunft ändern wird, steht am. September in der Rems-​Zeitung.

