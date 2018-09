Sport | Dienstag, 11. September 2018 Dienstag, 11. September 2018

Bernhardusrennen des TV Weiler: Rekordbeteiligung bei den Bikern

Galerie (1 Bild)

Foto: TVW

Die Skiabteilung des TV Weiler in den Bergen hat das neunte, offene „Bernhardus-​na-​andersch-​rom– Rennen“ ausgerichtet. Bei idealen Wettkampfbedingungen um die 20 Grad Celsius sind Biker, Läufer und Nordic Walker an den Start gegangen.

In diesem Jahr hat es eine Rekordbeteiligung bei den Bikern gegeben mit überTeilnehmern. Nach dem großen Zuspruch der vergangenen Jahre gab es für die beliebte Kinderwertung einen abwechslungsreichenMeter langen Biker-​Rundkurs mit Hindernissen und kleinen Schanzen. Hier mussten die Jüngsten einige Höhenmeter überwinden und gutes Geschick über ein bis sechs Runden beweisen. Der erste Sieger des Tages über den Rundkurs war in der Klasse ULuis Berger (SG Bettringen) inMinuten. Es folgten Liz Staudenmaier (TV Weiler/) und Bennet Hilbert (Bettringen/). In der Usiegte über zwei Runden Leo Weber () vor Marius Grünauer (TV Weiler/) und Silas Stütz (TV Weiler/). Die Kinder der Uund Uwaren auf vier und sechs Runden unterwegs auf einer durch das trockene Wetter idealen Strecke. Sehr stark zeigte sich hier das Radsport-​Team Böbingen mit den ersten drei Plätzen. Mit einem Start-​Ziel-​Sieg überquerten sie die Ziellinie binnen zwei Sekunden: Mika Greschner siegte inMinuten vor Paul Scheirich () und Frieder Krauss (). Luca Nuding (Linos Racingteam Waldstetten) erreichte in der UnachMinuten den ersten Platz. Zweite wurde mit Finja Bischofberger (MRSC Ottenbach/) eines von drei teilnehmenden Mädchen in der Kinderwertung.Das erste Hauptfeld startete am Wanderparkplatz Ölmühle mit den Läufern und Nordic Walkern. Das anfänglich flache Teilstück endete oberhalb der Ölmühle. Welche Teilnehmer jeweils auf den vorderen Plätzen gelandet sind, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. September.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 68 Sekunden.

