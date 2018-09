Sport | Dienstag, 11. September 2018 Dienstag, 11. September 2018

Senioren des SV Gmünd holen viermal EM-​Bronze

Galerie (1 Bild)

Foto: SVG

Bei den Europameisterschaften der Masters in Kranje/​Slowenien sind der Vorsitzende des Schwimmvereins Gmünd, Roland Wendel, Klaus Osterroth und die Gmünder Freistilstaffel jeweils auf dem dritten Rang gelandet.

50

100

50

4

50

4000

60

64

50

27

59

27

66

27

80

100

1

03

39

50

30

22

1

01

55

1

02

03

50

36

08

34

59

12

Die Hoffnungen der Senioren des Schwimmvereins Gmünds auf Podestplätze bei den Masters-​Europameisterschaften in Kranje/​Slowenien haben sich erfüllt: Roland Wendel überMeter undMeter Freistil, Neuzugang Klaus Osterroth überMeter Brust und die-​Meter Freistilstaffel mit Roland Aubele, Winfried Hofele, Klaus Osterroth und Roland Wendel wurden jeweils Dritte und holten sich damit Bronzemedaillen. Darüber hinaus gab es einige Topplatzierungen auf den Rängen vier bis sieben.„Insgesamt waren die Leistungen der knappTeilnehmer auf einem sehr hohen Niveau“, urteilt Roland Wendel nach dieser einwöchigen Veranstaltung, die von überaus gastfreundlichen Slowenen hervorragend organisiert war. Der SVG-​Vorsitzende ging in der AltersklassebisJahre mit bestem Beispiel voran und präsentierte sich nach überstandener Verletzung im Frühjahr in Bestform. ÜberMeter Freistil lieferte er sich mit dem für Israel startenden Russen Igor Krawkov und dem Briten Colin Stephenson einen spannenden Dreikampf, den in einem Herzschlagfinale Krawkov inSekunden vor Stephenson inund Wendel inSekunden gewann. Auch überMeter Freistil schwamm Roland Wendel überraschend auf das Podest. Mit starkenMinuten nach einer-​Meter-​Zwischenzeit vonSekunden fischte er sich Bronze aus dem Freiwasserbecken. Stephenson gewann inMinuten die Goldmedaille vor dem Italiener Massimo Tubino ().Fast hätte es für Roland Wendel in seinem dritten Einzelrennen überMeter Brust noch einmal zu Edelmetall gereicht. Trotz seiner neuen Seniorenbestzeit vonSekunden schrammte er aber knapp an einem Podestplatz vorbei und wurde Vierter. In der glänzenden Zeit vonSekunden schwamm der Österreicher Gerhard Prohaska souverän zu Gold. Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. September.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 74 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!