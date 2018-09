Sport | Mittwoch, 19. September 2018 Mittwoch, 19. September 2018

Grandiose Spendensumme und spannende Motocross-​Fahrten

Natürlich gaben die Fahrerinnen und Fahrer alles, um die Strecke in einem sportlich-​schnellem Tempo zu meistern. Dennoch ging es beim Böbinger Motocross um ein ganz besonderes Ziel: Spendengelder für ein schwerkrankes Mädchen sowie die Böbinger Kindergärten zu sammeln.

Umhüllt von Staubwolken wühlten sich die grobstolligen Reifen durch den knochentrockenen Boden beim Mahdhof und drifteten – mit dem ausgestreckten Bein als Stütze – quer durch die sehr engen Kurven. Auch Sprunghügel glat es zu überwinden. Wie die fastEuro, die als Erlös der Benefiz-​Veranstaltung in die Kasse kamen, verteilt werden und wer im Parcours die Nase vor hatte, steht am. September in der Rems-​Zeitung.

