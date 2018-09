Sport | Samstag, 22. September 2018 Samstag, 22. September 2018

Skispringen: Deutscher Schülercup in Degenfeld

Nach dem Bau der K-​ 75 -​Meter-​Mattenskischanze besitzt der SC Degenfeld nun eine Wettkampfstätte von überregionaler Bedeutung, die der deutsche Skiverband auch für nationale Wettkämpfe nutzen möchte.

Deshalb werden sich vom. bis. September die rundbesten deutschen nordischen Kombinierer und Skispringer der Altersklassen S/​Jweiblich und S/​S/​Jmännlich an den Degenfelder Schanzen tummeln.Die Veranstaltung bildet den Auftakt zur „DSV Milka Schülercupserie/​“, aus der heraus die deutschen Schüler-​Meistertitel vergeben werden. In diesem Alter geht es bei den Sportlern außerdem um die Aufnahme in die Nachwuchs-​Nationalkader beziehungsweise für die Besten ihres Jahrgangs um Plätze am Skiinternat oder in der Sportfördergruppe des Bundesgrenzschutzes. „Auf sich aufmerksam machen“ lautet die Devise unter den wachsamen Augen der DSV-​Trainer und dementsprechend werden die jungen Sportler auf der Schanze, den Skirollern und beim Crosslauf so richtig Gas geben.Für den Ski-​Club Degenfeld stellt die Veranstaltung einerseits eine große Herausforderung dar, andererseits ist man stolz, dass der DSV dem Verein solch eine national bedeutsame Veranstaltung zutraut und von deren erfolgreicher Ausrichtung überzeugt ist. Schön ist es auch, dass man dabei für das im Rahmen der viertägigen Veranstaltung durchzuführende Skirollerrennen in der Innenstadt von Schwäbisch Gmünd auf die federführende Mithilfe des Nachbarvereins TV Weiler setzen kann.Nähere Informationen zum Zeitplan gibt es in der Rems-​Zeitung vom. September.

