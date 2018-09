Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 30. September 2018 Sonntag, 30. September 2018

Barbarossa-​Feiertag: Kaiserwetter fürs Historienspiel der Staufersaga

Wie konnte es auch anders sein: Kaiserwetter erstrahlte über der Ältesten Stauferstadt Gmünd, als am Samstag Kaiser Barbarossa auf dem Johannisplatz Hof hielt.

Im Jahrebesuchte der Kaiser Friedrich I, besser bekannt unter dem Namen Barbarossa, mit seiner Gattin Beatrix von Burgund die Stadt Schwäbisch Gmünd.Jahre später ließ der Verein Staufersaga e.V. den urkundlich belegten Besuch in einem opulenten Spektakel wieder auferstehen und inszenierte ein buntes Schauspiel in der Innenstadt. RundAkteure waren an dem Historienspiel vor dichtgedrängter Zuschauerkulisse beteiligt. Ausführlicher bericht und viele Bilder am Montag in der Rems-​Zeitung.

