Sport | Sonntag, 30. September 2018 Sonntag, 30. September 2018

Neuer Schanzenrekord in Degenfeld

Galerie (2 Bilder)

Fotos: Kessler

Der DSV-​Milka-​Schülercup Skisprung und Nordische Kombination hat in Degenfeld Station gemacht. Insgesamt 88 Teilnehmer aus sechs Landesverbänden haben ihr Können auf den Schanzen, beim Skirollerwettkampf und beim Crosslauf gezeigt.

Es handelte sich um die besten Skispringer und Nordischen Kombinierer der Altersklassen S/​Jweiblich und S/​Smännlich aus ganz Deutschland. Degenfeld machte den Auftakt zur Schülerpokal-​Serie/​, weitere sechs Winterveranstaltungen folgen, ehe im März die deutschen Schülermeisterinnen und Schülermeister feststehen. Ergänzt wurde die Veranstaltung durch den Deutschlandpokal-​Wettbewerb der Altersklasse Jugendmännlich in der Nordischen Kombination.Bereits am Donnerstag stand das freie Training auf der neuen K-​-​Meter-​Mattenskischanze in Degenfeld an. Es galt, sich mit der Anlage vertraut zu machen. Die erste Bewährungsprobe für das Wettkampfbüro war das offizielle Training am Freitag, bei dem drei Trainingssprünge absolviert wurden. Da der dritte Wertungsdurchgang als Pocket-​Jump bereits wie ein Wettkampf gewertet wurde, kamen dabei bereits die Video-​Weiten– und Geschwindigkeitsmess-​Anlagen zum Einsatz. Außerdem wurden die Sprünge von den fünf Wertungsrichtern benotet. Der Pocket-​Jump kann für den Wettkampf am Folgetag herangezogen werden, falls Wetterkapriolen einen Wettkampf unmöglich machen.Und so kam es dann auch. Am Samstag nahm der frostig kalte Herbststurm kein Ende. Stürmische Böen mit hohen Geschwindigkeiten stellten eine Gefahr für Stürze dar, insbesondere für die besonders leichten Schülerinnen und Schüler. Die Jury entschloss sich umUhr, das Skispringen endgültig abzublasen und den am Vortag durchgeführten Pocket-​Jump für die Wertung des Spezialspringens und den Skirollerlauf der Nordischen Kombinierer heranzuziehen. Damit standen mit Lukas Nellenschulte vom SK Winterberg (Sm), Nick Schönfeld vom VSC Kingenthal (Sm), Cindy Haasch vom TSG Ruhla/​WSC(Sm/​Jw) und Hannes Gehring vom SV Biberau (Jm) bereits die ersten vier Sieger fest. Welcher Skispringer den neuen Schanzenrekord vonMetern aufstellte, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. Oktober.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 75 Sekunden.

