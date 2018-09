Sport | Samstag, 08. September 2018 Samstag, 08. September 2018

33 : 20 : TSB Gmünd startet mit Kantersieg in die Saison

Galerie (3 Bilder)

Fotos: Kessler

Mit einem Auftakt nach Maß sind die Handballer des TSB Gmünd in die neue Saison in der Württembergliga Süd gestartet: Gegen den über weite Strecken des Spiels überforderten Aufsteiger HC Hohenems aus Österreich haben die Gmünder in der Großsporthalle durch einen 33 : 20 ( 18 : 7 )- Kantersieg eine souveräne Saisonpremiere hingelegt.

Von Anfang an war der Oberliga-​Absteiger Herr im eigenen Haus und stellte schon früh die Weichen auf diesen deutlichen Auftakterfolg. Nach acht Minuten führte der TSB Gmünd im ersten Punktspiel unter dem neuen Trainer Stefan Klaus bereits mitund sorgte folglich mit einem-Lauf bis zur. Minute zumfür ganz klare Verhältnisse. In allen Belangen waren die Gmünder überlegen, TSB-​Neuzugang Hendrik Prahst erzielte den letzten Treffer in der ersten Halbzeit zum-Pausenstand.In den zweitenMinuten war weiterhin ein Klassenunterschied zu erkennen, wenn auch der TSB mit dem sicheren Vorsprung im Rücken im Angriff und in der Abwehr nicht mehr so konsequent agierte wie noch in der ersten Hälfte. Trotzdem sollte nichts mehr anbrennen und sprang am Ende ein auch in dieser Höhe verdienter-Kantersieg heraus. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. September.

