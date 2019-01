Sport | Donnerstag, 10. Januar 2019 Donnerstag, 10. Januar 2019

VfR Aalen leiht Johannes Bühler aus

Der 21 -​jährige Johannes Bühler wird den Fußball-​Drittligisten VfR Aalen für die restliche Rückrunde bis zum 30 . Juni dieses Jahres verstärken.

Der Rechtsfuß wurde im Nachwuchsleistungszentrum des FSV Mainzausgebildet, bevor er in der Uzur TSG Hoffenheim wechselte. Dort lief der offensive Mittelfeldspieler auch in der Usowie in der zweiten Mannschaft auf und absolviertePartien in der Regionalliga Südwest. Zudem trat er einmal bei den Profis der TSG in einem Europa-​League– Spiel an. Seit Juli des vergangenen Jahres trainierte der Hesse bei der ersten Mannschaft unter Trainer Julian Nagelsmann mit, bevor ihn der Bundesligist Fortuna Düsseldorf verpflichtete und nun an den VfR verleiht.„Mit Johannes kommt ein sehr talentierter, offensiv variabler Spieler, der taktisch und fußballerisch sehr gut ausgebildet ist“, sagt Argirios Giannikis zu dieser Verpflichtung. „Wir sind uns sicher, dass er uns sofort weiterhelfen kann. Ich möchte mich an dieser Stelle bei Fortuna Düsseldorf für das Vertrauen bedanken“, so der VfR-​Trainer im Rahmen der Vertragsunterzeichnung.Der Neuzugang selbst möchte sich so schnell wie möglich in die Mannschaft integrieren „um mit dem VfR in den verbleibenden Partien der Rückrunde den Klassenerhalt zu sichern“. Bühler erhält beim VfR die Rückennummer

