Sport | Samstag, 12. Januar 2019 Samstag, 12. Januar 2019

Gmünder Stadtmeisterschaft: SG Bettringen verteidigt Titel

Galerie (5 Bilder)

Fotos: Grahn

Bei der 36 . Gmünder Stadtmeisterschaft ist den Bezirksliga-​Fußballern der SG Bettringen die Titelverteidigung gelungen. Im Finale setzte sich der Vorjahressieger gegen den Oberligisten 1 . FC Normannia Gmünd deutlich mit 3 : 0 durch. Dritter wurde der Ausrichter FC Bargau durch einen 2 : 1 -Erfolg über den TV Straßdorf.

3

1

2

1

1

2

1

3

0

7

6

Im Endspiel gegen die Normannen machte die SGB dann die Titelverteidigung durch einen souveränen 3 : 0 -Sieg (Torschützen: Lorenz Hinderberger, Paul Stich und Wesley Wicker) perfekt. Den von der Rems-​Zeitung gestifteten Sonderpreis für den besten Torschützen verdiente sich dank acht Treffern Lorenz Hinderberger (SG Bettringen).





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 14 . Januar.



Die SG Bettringen stellte in der Gmünder Großsporthalle über das gesamte Turnier hinweg die spielerisch stärkste Mannschaft, weshalb sich alle Beteiligten am Ende einig waren, dass sich das Team von Trainer Bernd Maier völlig verdient den ersten Platz sicherte.Mit einem-Sieg über den FC Ermis Gmünd im Viertelfinale und einemgegen den TV Straßdorf im Halbfinale qualifizierten sich die Bettringer für das Endspiel. Der Finalgegner. FC Normannia Gmünd besiegte in den beiden K.o.-Spielen erst den TV Herlikofen und danach den FC Bargau jeweils knapp mit. Im Viertelfinale hatten sich der FC Bargau mitgegen den TSB Gmünd und der TV Straßdorf mitnach Zehnmeterschießen gegen den TSGV Rechberg durchgesetzt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 54 Sekunden.