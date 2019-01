Sportbürgermeister Joachim Bläse: „Dart ist für mich absolut Sport“

Sport | Sonntag, 20. Januar 2019 Sonntag, 20. Januar 2019

Am 9 . März ab 12 Uhr werden die „ 1 . Offenen Gmünder Dartmeisterschaften“ im Fenschderle in Göggingen ausgetragen. Die Stadt hat prompt zugesagt, dieser Premierenveranstaltung unter die Arme zu greifen. Unser Redakteur Timo Lämmerhirt wollte im Interview mit Gmünds Sportbürgermeister Joachim Bläse unter anderem wissen, was dieser mit dem Dartsport verbindet

Beim Darts oder Schießen gehört doch auch immer ein Umfeld dazu. Das machst du dann nicht alleine, da gehören andere mit dazu. Man kann sich mit anderen vergleichen. Schießen hat man früher ganz für sich alleine gemacht. Da warst du in deiner Schießhalle und niemand hat es mitbekommen. Da hat man dann aber auch gemerkt, dass das gar keinen Spaß macht. Jetzt schießen alle gleichzeitig, es sind Zuschauer zulässig. Es lebt davon, dass andere es sehen, dass Emotionen dabei sind – und genau das sehe ich beim Dartsport auch. Da ist alles gegeben, was den Sport ausmacht, was die Gemeinschaft ausmacht. Die Konzentration und die Fertigkeit, dies zu können, unterschätze ich nicht.





Ich vergleiche den Dartsport eher mit meiner früheren Tätigkeit im Schützenverein. Da haben auch immer viele gesagt, dass der Schießsport kein Sport sei. Da habe ich aber gemerkt, dass ein Ziel anzuvisieren, sich zu konzentrieren und im richtigen Moment zu schießen – oder wie beim Dartsport zu werfen, das bedarf höchster Konzentration. Man braucht sehr viel Übung, um auf eine verlässliche Grundstruktur zu kommen. Deswegen ist Darts für mich absolut Sport.

