Sport | Donnerstag, 24. Januar 2019 Donnerstag, 24. Januar 2019

Pino Sassano und Pat McKay: Zwei Karate-​Weltmeister, die ihren eigenen Weg gegangen sind

Galerie (1 Bild)

Foto: ffs

Zwei oder drei Mal im Jahr kommt der in Warschau lebende Schotte Pat McKay nach Gmünd, um in der Oststadt mit Pino Sassano zu trainieren. Über ihre Interpretation von Karate und die Entwicklung dieses Kampfsports seit den 80 er-​Jahren haben die beiden Weltmeister mit der RZ gesprochen.

61

24

„Meine eigentliche Erfolgsgeschichte beginnt damit, dass ich Pat McKay kennen gelernt habe“, macht der Gmünder Karate-​Weltmeister Pino Sassano keinen Hehl aus seiner Bewunderung für den-​jährigen Schotten, der im Karate als lebende Legende gilt, insgesamt fünf Weltmeister-​Titel erkämpft und durch seine Abkehr von starren Traditionen das Karate revolutioniert hat. Was die beiden Kämpfer zu sagen haben, steht am. Januar in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 28 Sekunden.