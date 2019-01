Schwäbisch Gmünd | Samstag, 26. Januar 2019 Samstag, 26. Januar 2019

Ärger mit dem Kanal im Baugebiet „Wetzgau-​West“

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Im Baugebiet Wetzgau-​West hat sich bei Starkregen schon mehrfach Wasser dort angesammelt, wo es keiner haben möchte: Im Keller beziehungsweise in einer Tiefgarage. Liegt dies daran, dass zahlreiche Privathäuser falsch ans Trennsystem angeschlossen sind oder ist vielleicht der Schmutzwasserkanal zu schwach dimensioniert?

26

Dass die Entwässerung im Baugebiet am westlichen Ortsrand des Stadtteils Rehnenhof-​Wetzgau nicht so funktioniert, wie sie sollte, haben Schadensfälle gezeigt. Die Meinungen gehen aber auseinander, wodurch dieser Fehler im System verursacht wird. Sehr ausführlich wurde gestern Abend darüber im Ortschaftsrat diskutiert. Die vielen betroffenen Bürger, die im Saal anwesend waren, schenkten den Ausführungen des Gmünder Tiefbauamtsleiters nur bedingt Glauben. Mehr dazu am. Januar in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 28 Sekunden.