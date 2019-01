Sport | Samstag, 05. Januar 2019 Samstag, 05. Januar 2019

Offene Gmünder Dartmeisterschaften: Kindergarten und Grundschule werden profitieren

Fotos: läm/​Kessler

Mit den „ 1 . Offenen Gmünder Dartmeisterschaften“ betreten alle gemeinsam neues Terrain, Veranstalter wie Sponsoren. Freuen dürfen sich aber bereits jetzt schon einige, noch bevor der erste Pfeil geworfen ist. 50 Prozent der Teilnehmergebühren sowie Sponsorengelder kommen einem guten Zweck zugute.

Da es sich um eine Premiere handelt, wollten sowohl die Rems-​Zeitung als auch der Dartclub Over the Tops bei der Auswahl der Einrichtungen, denen ein gewisser Geldbetrag zukommt, nicht alleine auswählen. So beschloss man, Walter Weber, Bürgermeister von Göggingen sowie Ralph Leischner, Bürgermeister von Leinzell, in die Entscheidungsfindung mit einzubeziehen. Weber entschied sich dabei für den Gemeindekindergarten in Göggingen, Leischner wusste um die Idee der Grundschule Leinzell, baldmöglichst neue Klettergerüste anschaffen zu wollen. „Diese Klettergerüste machen ja auch Sinn, denn heutzutage verkümmert die Schulter-​Muskulatur immer mehr. Schön, wenn man dann solche Geräte zur Verfügung stellen kann“, sagt Leischner. Zudem freue er sich, dass diese Dartmeisterschaften „auf dem Land“ ausgetragen werden. Leischner gibt unumwunden zu, den letzten Pfeil „vor etwa 30 Jahren geschmissen“ zu haben, freut sich aber nicht minder auf diese Veranstaltung. „Ich rechne mit einem großen Zulauf und es wird sicherlich eine spannende Veranstaltung für die gesamte Region“, fährt er fort.





Den ausführlichen Bericht und was Göggingens Bürgermeister Walter Weber sowie Jörg Pecinka, Inhaber der Fenschderle, noch zu den Dartmeisterschaften zu sagen haben, das lesen Sie in der Samstagsausgabe der Rems-​zeitung.



