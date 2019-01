Sport | Dienstag, 08. Januar 2019 Dienstag, 08. Januar 2019

1 . Offene Gmünder Dartmeisterschhaften: „Eine interkommunale Veranstaltung, um so schöner“

Foto: Kessler/​läm

Am vergangenen Samstag hat die Rems-​Zeitung gemeinsam mit Sponsoren und Vertretern die „ 1 . Offenen Gmünder Dartmeisterschaften“ vorgestellt, die am 9 . März ab 12 Uhr im Fenschderle in Göggingen ausgetragen werden.

Die Resonanzen sind bislang recht positiv und auch Klaus Arnholdt, Leiter des Amts für Bildung und Sport, freut sich bereits, vor allem, weil diese Meisterschaften auch ein Zusammenspiel der Stadt Schwäbisch Gmünd sowie den Gemeinden Leinzell und Göggingen werden. „Die Dartmeisterschaften sind eine interkommunale Veranstaltung, das finde ich natürlich um so schöner, da wir ohnehin ein gutes Verhältnis zu unseren Nachbargemeinden aus dem ehemaligen Landkreis Schwäbisch Gmünd haben“, sagt Arnholdt. Und auch die Sponsoren zierten sich nicht lange, die Veranstaltung, deren Erlöse zu 50 Prozent einem guten Zweck zugute kommen, zu unterstützen. „Als regionaler Arbeitgeber aus Eschach freuen wir uns, die Gmünder Dartmeisterschaften im Nachbarort Göggingen unterstützen zu können. Der Dartsport in Deutschland hat in den letzten Jahren einen rasanten Aufstieg erlebt, daher ist es umso schöner, dass ein großes Turnier auch in unserer Region stattfindet“, sagte beispielsweise Stefan Daun, Marketingleiter bei Icotek. Natürlich habe auch er schon ein paar Pfeile geworfen und kenne die gängigen Spiele wie Cricket oder 501 . „Sonst hatte ich mit dem Dartsport jedoch relativ wenig Berührungspunkte“, gibt er schmunzelnd zu.





Anmeldungen für die „ 1 . Offenen Gmünder Dartmeisterschaften“ am 9 . März ab 12 Uhr, sind ab sofort via Mail an sport@​remszeitung.​de möglich. Die Angabe des Namens, des Wohnorts sowie des Alters reichen für eine erfolgreiche Anmeldung aus. Die Teilnahmegebühr von 15 Euro kann im Vorfeld überwiesen oder am Veranstaltungstag bis 11 . 15 Uhr bar bezahlt werden. Darin inkludiert sind 7 , 50 Euro für den guten Zweck.





