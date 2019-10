Erwin Bauer mit sensationeller Leistung beim „Tor des Geants“

Galerie (2 Bilder)

Fotos: Bauer

Es ist einer der härtesten Trail-​Wettkämpfe, die es in Europa gibt. Der „Tor des Geants“ in Italien verlangt alles von den Athleten ab. Erwin Bauer aus Alfdorf ist für die DJK Gmünd bei der diesjährigen Auflage gestartet.

Samstag, 12. Oktober 2019

Timo Lämmerhirt

1 Minute 18 Sekunden Lesedauer



Der „Tor des Geants“ (Aostatal/​Italien) ist eines der längsten Non-​Stop-​Rennen in der Welt. Jedes Jahr bewerben sich mehr alsLäufer. Ausgewählt werden nur etwas mehr als die Hälfte, die in Courmayeur starten dürfen. Der „Tor“ verbindet die Fernwanderwege Alte Vieund Alte Vie, die das gesamte Aostatal umrunden. Der Wettkampf hat eine Länge vonKilometer mit einem Aufstieg und Abstieg von etwaHöhenmetern. Er überquertPässe (Col) in einer Höhe von überMetern,davon höher alsMeter. Der niedrigste Punkt des Rennens ist aufund der höchste aufMetern Höhe. Das Rennen ist sehr schwierig und stellt die Teilnehmer vor sehr große Herausforderungen. Entschädigt werden diese dafür durch spektakuläre Ausblicke auf die vier Viertausender (Mont Blanc, Grand Paradiso, Monte Rosa und das Matterhorn). Der Tor fand in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal statt und ist für seine grandiose Atmosphäre, die super Organisation und die freundlichen Menschen des Aostatals weltweit berühmt.Stunden ZeitFür dieses Rennen hat jeder derdiesjährigen Teilnehmer, die ausNationen stammen,Stunden Zeit. Der Wettkampf wird als Nonstop-​Lauf ausgerichtet. Auf der Strecke befinden sich sechs große Verpflegungsstationen (Lifebase) undnormale. An den Lifebases hat man die Möglichkeit zu duschen, zu schlafen und eine warme Mahlzeit einzunehmen. Gewinner des Rennens ist, wer die Strecke in kürzester Zeit zurücklegt. Der Sieger, Oliviero Bosatelli aus Italien, benötigte hierfürStunden und Erwin Bauer aus Alfdorf, der für dieSchwäbisch Gmünd starteteStunden. Bauer überquerte die Ziellinie auf einem starken Gesamtplatz. Insgesamt erreichten nurLäufer und Läuferinnen das Ziel.

