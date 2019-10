TSV Alfdorf/​Lorch verspielt 30 : 23 -Führung

Dass in einem Handballspiel alles möglich ist, hat sich in der Auswärtspartie des TSV Alfdorf/​Lorch in der Württembergliga Nord gegen die HSG Schönbuch in Weil im Schönbuch gezeigt. Nach einer 30 : 23 -Führung in der 49 . Minute verspielten die Gäste noch den schon sicher geglaubten Sieg und unterlagen mit 31 : 32 .



In Halbzeit zwei zeigte die Mannschaft von Trainer Almir Mekic zunächst ein anderes Gesicht. Bis zur 35 . Minute trafen Spindler und Pfahl ( 3 ) zum 22 : 18 . Plaschke hielt seinen Kasten mit tollen Paraden sauber. Alfdorf/​Lorch baute seinen Vorsprung Tor um Tor aus. Ein ums andere Mal traf Pfahl – in der 45 . Minute stand es 21 : 29 .







In den letzten elf Minuten des Spiels erzielte der TSV lediglich einen Treffer. Ein Alleinunterhalter wie Adrian Pfahl, der zwölf Tore erzielte, reicht in so einem Spiel dann einfach nicht aus. TSV-​Torhüter Dragan Jerkovic sah bereits in der elften Minute nach einem Foul die Rote Karte.Armin Bauer, Sascha Röhrle und Pfahl schossen den TSV bis zur zehnten Minute mitin Führung. Es folgte die Szene, in der der Alfdorfer Torhüter die Rote Karte erhielt. Ein gegnerischer Angreifer lief einen schnellen Angriff und wurde hierbei von Jerkovic auf dem Spielfeld leicht angegangen, so dass die Schiedsrichter Rot zeigen mussten. Fortan hütete Tom Plaschke den Kasten der Gäste. Er fand anfänglich schwer ins Spiel. Seine Angreifer konnten dies kompensieren, so dass man mit einer-Führung in die Pause ging. Beide Abwehrreihen zeigten bis zu diesem Zeitpunkt keine sonderlich gute Leistung.

