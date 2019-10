Für den TV Wetzgau zählt nur ein Sieg

Die Rekonvaleszenten sind alle wieder an Bord: Für den TV Wetzgau kann die Bundesliga im Kunstturnen wieder anlaufen. Das Team von Cheftrainer Paul Schneider tritt am Samstag, 18 Uhr, beim TSV Pfuhl in Bestbesetzung an. Die Verletztenliste hat sich in den vergangenen Monaten gen Null entwickelt.

Zudem hatte ein weiterer TVW –Turner einen tollen Einsatz: Helge Liebrich war vom Deutschen Turnerbund als Co-​Kommentator in der Halle ans Mikrofon gebeten worden und unterhielt die Zuschauer mit seinen fundierten Statements bestens. „Auch das war eine Ehre für ihn und für unseren Verein“, so Schneider glücklich.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Freitagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Und das Team des TV Wetzgau hat viel Euphorie an Bord. Vor dem Kampf in Pfuhl gelang den Superstars Artur Dalaloyan, Bart Deurloo und Andreas Toba die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokyo.Welch eine Atmosphäre konnten die Athleten bei der Weltmeisterschaft in Stuttgart vergangene Woche schnuppern: Vor vollen Rängen und bei grandioser Stimmung machte das Turnen auch den absoluten Superstars der Szene den größten Spaß. Und das galt nicht nur für die von allen Seiten begehrte Simone Biles.Aus Wetzgauer Sicht standen drei Athleten im Mittelpunkt: Artur Dalaloyan (Russland) holte sich im Mehrkampf die Silbermedaille und wurde mit dem Team Weltmeister. Bart Deurloo (Niederlande) gelang die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokyo. Andreas Toba wurde vom Stuttgarter Publikum für seinen. Platz im Mehrkampf gefeiert und fährt ebenso nächstes Jahr nach Japan. „Er ist im Moment der beste deutsche Turner“, sagt Paul Schneider stolz.

