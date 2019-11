Dartsport: Gögginger Over the Tops mit wichtigem Dreier

Foto: DCOTT

Die Gögginger Darter des DC Over the Tops sind nach mäßigem Auftakt bis auf den vorletzten Rang der A-​Liga abgerutscht – und hatten am vergangenen Spieltag nun mit „Lassedses Halda“ eine Mannschaft zu Gast, die sich in die obere Hälfte der Tabelle gespielt hatte. Doch der Mannschaft von Heiko Schubert war nicht bange, am Ende setzte sie sich in einem spannenden Duell mit 12 : 8 durch und verschafft sich dadurch wieder etwas Luft im Tabellenkeller.

Montag, 11. November 2019

Timo Lämmerhirt

49 Sekunden Lesedauer



2

1

Mit diesem 2 : 0 -Vorsprung ging es schließlich in den ersten Einzelblock. Ehrhardt und Ziegler setzten sich im Entscheidungsleg durch, Schubert und Balaz siegten gar 2 : 0 . Im zweiten Durchgang lief es ähnlich positiv für die Gastgeber und das, obwohl einer der stärksten Darter, Ehrhardt, sein Duell mit 1 : 2 abgab. Aber Balaz und Schubert setzten sich mit 2 : 1 durch, Ziegler schaffte gar einen 2 : 0 -Erfolg.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Dienstag.



Sind im vergangenen Duell vor allem die ersten Partien spielentscheidend gegen die Gögginger gelaufen, so waren die Gastgeber in diesem Duell zu Beginn hellwach.Mit zwei umkämpften-Siegen in den Doppeln ging es bereits gut los. Hannes Ehrhardt und Heiko Schubert siegten gemeinsam, genauso wie Vjekoslav Balaz und Harry Krieger.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

153 Aufrufe

3 Stunden Online