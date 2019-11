Mehrfamilienhäuser, Klimaschutz und Haushalt in Großdeinbach

Dass immer mehr Menschen das Thema „Klimaschutz“ sehr wichtig nehmen, zeigte sich am Besuch der Sitzung des Ortschaftsrats Großdeinbach. Seitens der Stadt wurde erläutert, was das Klimaschutzgutachten konkret für den Stadtteil bedeutet. Bauplätze für Mehrfamilienhäuser an der Waldauer Straße hat das Gremium befürwortet.

Vom Platzbedarf überschaubar ist eine verdichtete Bebauung an der Waldauer Straße. Das Plangebiet ist nur einen Hektar groß und soll in vier Mehrfamilienhäusern rund 40 Menschen Wohnraum bieten.







Dass die Erschließung von Bauplätzen in Großdeinbach wichtig ist, stellte Ortschaftsrat Josef Friedel in seiner Stellungnahme zum vorgesehen Haushaltsplan heraus. Gerhard Hackner, Chef des Stadtplanungsamts, erläuterte in der Sitzung die Grundzüge des Klimaschutzes in Bezug auf die Fortschreibung des Flächennutzungsplans.

