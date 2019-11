Wie sich das Zentrum von Bargau verändern wird

Die Zeiten, als mehr oder weniger jede Ortsdurchfahrt – wie der Name schon andeutet – in erster Linie den Belangen des motorisierten Verkehrs diente – sind vorbei. Eine Ortsmitte wird heute als sozialer Raum begriffen, der weit mehr Funktionen erfüllt als nur eine Fahrbahn zu sein. Was dies bedeutet, führt die Planung für die neue Ortsmitte in Bargau vor Augen.

Samstag, 16. November 2019

Gerold Bauer

35 Sekunden Lesedauer



Sowohl im Ortschaftsrat als auch im Bau– und Umweltausschuss des Gmünder Gemeinderats haben die Pläne prinzipiell Anklang gefunden – mit dem einzigen Wermutstropfen, dass die Kosten doch deutlich höher werden, als man dies zunächst angenommen hatte. Für Kanal– und Leitungsbau sowie für den Straßenbau und die Beleuchtung (ohne die Lampen) werden 1 , 2 Millionen Euro veranschlagt. Die Ausführung soll bereits im Frühjahr 2020 beginnen.





Wie in Bargau die Optik und die Funktionalität die Planung prägen, zeigt die RZ am 16 . November!



