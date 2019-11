OB macht Bosch AS deutlich: Das ganze Land blickt jetzt auf Schwäbisch Gmünd

Oberbürgermeister Richard Arnold hat am Donnerstag, wie angekündigt, in einem Telefongespräch mit dem Geschäftsführer von Bosch Automotive Steering, Stefan Grosch, die Besorgnis der ganzen Stadt und der Region angesichts des massiven Stellenabbaus beim größten Gmünder Arbeitgeber dargelegt.

Donnerstag, 21. November 2019

Heino Schütte

Die Gesprächspartner haben sogleich auch ein persönliches Treffen vereinbart. Dieses findet gleich am Freitagmorgen im Beisein von Landrat Klaus Pavel in der Zentrale von Bosch AS im Schießtal statt.Wie am Donnerstagabend OB Richard Arnold über diesen telefonischen Vorab-​Austausch der Standpunkte berichtete, habe Stefan Grosch „ein ganz klares Bekenntnis“nicht nur zum Standort abgelegt, sondern auch versichert, dass Bosch AS in Schwäbisch Gmünd das „Leitwerk“ des Unternehmen sei und auch bleiben werde. Mehr dazu am Freitag in der Rems-​Zeitung.

