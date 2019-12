TV Wetzgau gewinnt Bronze

Fotos: Kessler

Der TV Wetzgau stellt die drittbeste deutsche Kunstturn-​Mannschaft des Jahres 2019 . Im kleinen DTL-​Finale in der Ludwigsburger MHP-​Arena besiegte der Tabellendritte der abgelaufenen Bundesligasaison die viertplatzierte Siegerländer Kunstturnvereinigung nach einem tadellosen Wettkampf verdient mit 36 : 27 .

Samstag, 30. November 2019

Den ausführlichen Bericht und Stimmen zu diesem kleinen Finale lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 2 . Dezember.



Die Kunstturner des TV Wetzgau leisteten sich an allen sechs Geräten keinen einzigen groben Schnitzer und wurden dafür mit dem Gewinn der Bronzemedaille belohnt. Den Grundstein zu diesem Sieg im kleinen Finale legten die Wetzgauer bereits am ersten Gerät. Ein überdeutlichesam Sprung war gleich einmal eine Ansage und sorgte für einen Bilderbuchstart. Danach konnte die Siegerländer Kunstturnvereinigung dann besser mithalten, am Barren folgte ein-Gleichstand und am Reck setzten sich die Wetzgauer nur knapp mit-Scorepunkten durch – zur Pause stand esfür die Gmünder.Am Boden und Pauschenpferd konnte die Siegerländer KV dann den Rückstand mehr und mehr verkürzen. Gerät vier ging aus Wetzgauer Sicht mitverloren. Beim-Zwischenstand ging es an das Pauschenpferd, wo der–Vorsprung nach drei Duellen beimauf fünf Punkte schmolz. Im vierten Duell sicherte sich dann aber Andreas Toba gleich fünf Scorepunkte, wodurch beimdie Vorentscheidung gefallen war. Abschließend entschied die Siegerländer KV die Duelle an den Ringen noch mitfür sich zum-Endstand für den TV Wetzgau, an dessen verdientem Sieg es aber nichts mehr zu rütteln gab.Neben der Bronzemedaille für die gesamte Mannschaft gingen noch zwei Titel an zwei Turner des TV Wetzgau. Andreas Toba wurde zum Turner des Jahres gekürt und Artur Dalaloyan als Topscorer der Bundesliga ausgezeichnet.

