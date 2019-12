Bürgermeister von Böbingen wirbt in Berlin für die Tunnel-​Variante

Foto: pr

Dem Böbinger Bürgermeister Jürgen Stempfle ist kein Weg zu weit, wenn es um wichtige Anliegen seiner Bürgerinnen und Bürger geht. Mehr als 7200 Unterschriften machen deutlich, dass die Menschen in der Gemeinde auf eine zukunftsträchtige Lösung der B-​ 29 -​Problematik hoffen.

Mittwoch, 18. Dezember 2019

Gerold Bauer

Mit diesen Unterschriften im Gepäck hatte sich Stempfle gestern auf den Weg nach Berlin gemacht, um persönlich im Bundesverkehrsministerium zu erläutern, warum aus Böbinger Sicht nur eine einzige der vom Regierungspräsidium vorgelegten Ausbau-​Alternativen in Frage kommt: ein Tunnel.







Welche Argument Jürgen Stempfle vorbrachte und was er zur Antwort bekam, steht am 18 . Dezember in der RZ!



