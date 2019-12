Barth am Board: Sherrock weiterhin gefragt

Der Heubacher Kevin Barth ist Dartfan, dazu aber auch ein Experte dieser Präzisionssportart. In Barth am Board berichtet er exklusiv für die Rems-​Zeitung von der diesjährigen Dart-​Weltmeisterschaft im Londoner Ally Pally.

Freitag, 20. Dezember 2019

Alex Vogt

Dann aber stand der deutsche Abend auf dem Programm, bei dem uns Nico Kurz allesamt positiv überrascht und vor allem überzeugt hat. Nach seinen acht perfekten Darts, also acht Pfeile nacheinander in die Triple-​ 20 , habe ich schon eine Weile gebraucht, um wieder zu Atem zu kommen.





Ich bin Euch ja noch den deutschen Abend schuldig – und der hatte es ja richtig in sich. Zuvor aber waren wir ohnehin schon eher am Ally Pally, da wir gehört hatten, dass Fallon Sherrok eine zusätzliche Pressekonferenz geben würde, da die Anfragen nach ihrem Sieg dann doch erheblich waren.Das war natürlich für meine ORF-​Töne prädestiniert. Ich durfte dann sogar zwei, drei Fragen stellen. Es war alles ziemlich begrenzt, da man die ganze Veranstaltung innerhalb einer halben Stunde hinter sich gebracht haben wollte.Bevor wir aber in den Tag starten konnten, hatten wir nachts gleich zweimal einen Feueralarm im Hotel, um kurz vorUhr. Zum Glück war es nur ein Fehlalarm. Mein Kollege ist dann aber aus dem Zimmer raus, da kam ihm dann schon ein Mitarbeiter der Rezeption entgegengelaufen, der den falschen Alarm bestätigte. Danach wurde es wieder ruhig. Das hat uns geschwind aber mal so richtig aus dem Schlaf gerissen, ich war schon halb in meinen Klamotten.

