Kostenfreie Kindertagesstätten — warum nicht auch in Gmünd?

In Berlin und im Saarland zahlen Eltern keine Gebühren für Kitas. Auch Heilbronn und Oberkochen sind Beispiele dafür. Also fragen sich einige Eltern in Schwäbisch Gmünd, warum sie für die Kinderbetreuung bezahlen müssen.

Samstag, 21. Dezember 2019

Zwei Mütter, deren Kinder die evangelische Kindertagesstätte Kinderinsel Rehnenhof besuchen, haben sich an die Stadtverwaltung, und auch an die Rems-​Zeitung gewandt, weil sie der Ansicht sind, die Kitas müssten auch hier kostenlos sein, auf jeden Fall aber günstiger. Die Rems-​Zeitung fragte nach und bekam auch Antworten.





