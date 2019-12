Fußball-​Regionalliga: VfR Aalen gegen Kickers Offenbach fällt aus

Das Spiel in der Fußball-​Regionalliga zwischen dem VfR Aalen und den Kickers Offenbach an diesem Samstag muss aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt werden.

Freitag, 06. Dezember 2019

Timo Lämmerhirt

Eine Kommission hatte sich am Freitagvormittag in der Ostalb-​Arena getroffen und diese Entscheidung gefällt. Der Boden ist aktuell tiefgefroren und auch die wärmeren Temperaturen in den darauffolgenden Stunden würden die Oberfläche nur bedingt aufweichen. Einen Termin für das Nachholspiel gibt es aktuell noch nicht. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.

