Sport | Mittwoch, 13. Februar 2019 Mittwoch, 13. Februar 2019

Rico Schmitt ist neuer Cheftrainer des VfR Aalen

Galerie (1 Bild)

Foto: Archiv

Die Gremien des VfR Aalen und der 50 -​jährige Fußballlehrer verständigten sich auf einen ab sofort gültigen Vertrag bis 30 . Juni 2020 , der Vertrag ist nur für die 3 .Liga gültig.

Rico Schmitt: „Ich freue mich sehr auf die Aufgabe. Der VfR ist ein Verein, der sich momentan in einer sportlich schwierigen Situation befindet. Dennoch bin ich vom Potenzial der Mannschaft und des Vereins überzeugt. Ich habe die 3 .Liga in den vergangenen Monaten intensiv beobachtet und brenne darauf, die Arbeit mit meiner neuen Mannschaft zu beginnen.“





Bevor Rico Schmitt am heutigen Mittwoch das erste Training leitet, wird er am Nachmittag auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Schmitt war als Trainer unter anderem für Erzgebirge Aue, Kickers Offenbach und den Halleschen FC tätig. Mit Aue gelang dem gebürtigen Chemnitzer der Aufstieg in die.Liga, den Halleschen FC und Kickers Offenbach hat er zum sportlichen Klassenerhalt geführt.Päsidiumsmitglied Sport Hermann Olschewski: „Wir haben in einer für den VfR Aalen alles andere als einfachen Situation mit der nötigen Sorgfalt gehandelt und gleichzeitig zeitnah die Weichen für einen sportlichen Neustart gestellt. Es freut uns, dass wir mit Rico Schmitt einen erfahrenen und zugleich ambitionierten Cheftrainer verpflichten konnten und begrüßen ihn herzlich auf der Ostalb. Mit Rico Schmitt haben wir einen absolut erfolgshungrigen Trainer verpflichtet, der die.Liga genau kennt und weiß, auf was es in unserer Situation ankommt. Unsere Gespräche waren vom ersten Moment an sehr vertraut und zielführend. Wir sind davon überzeugt, mit Rico Schmitt den richtigen Trainer für unseren VfR Aalen verpflichtet zu haben.“

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

