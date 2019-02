Sport | Mittwoch, 20. Februar 2019 Mittwoch, 20. Februar 2019

Bürgermeister Walter Weber sieht Göggingen gut aufgestellt

Foto: Lämmerhirt

Er steht mit seinem rechten Fuß an der 2 , 37 -Meter-Markierung, schaut hoch, nimmt Maß – und wirft. Drei Pfeile bleiben im Dartautomaten stecken, die Punktzahl 85 blinkt auf. Ein ordentlicher Wert. Göggingens Bürgermeister Walter Weber braucht sich im Fenschderle, der Heimspielstätte der Dartclubs Underdogs und Over the Tops, nicht zu verstecken.

Insgesamt sieht er die Gemeinde, die knapp 2500 Bewohner hat, in der Sportlandschaft, gemessen an der Größe, gut aufgestellt. „Vor allem beim Orientierungslauf, einer Randsportart, ist der TGV Horn sehr erfolgreich. In unserer Gegend finden deswegen auch viele dieser Läufe statt“, sagt Weber. Dass der Orientierungslauf nicht die Resonanz wie beispielsweise der Fußball hat, ist dem Bürgermeister natürlich klar. Dann verweist er aber auch noch auf die Schützen. „Unser Schützenverein ist sehr gut aufgestellt, vor allem auch in der Breite“, sagt Weber nicht ohne Stolz.





Warum Walter Weber die Diskussionen, dass Schützen wegen des Waffengebrauchs häufig schräg angeschaut werden, nicht verstehen kann und weshalb er den Dartsport auf dem Vormarsch sieht, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 20 . Februar.



Schmunzelnd reißt er die Pfeile raus und winkt ab: „Das ist alles nur Zufall.“ Gemeinsam mit seinem Pendant aus Leinzell, Ralph Leischner, sowie dem Leiter des Amts für Bildung und Sport in Schwäbisch Gmünd, Klaus Arnholdt, wird Weber das Einlagespiel bei den „. Offenen Gmünder Dartmeisterschaften“ austragen. Da schadet eine Extrarunde Üben im Vorfeld nicht. Überhaupt: seitdem er weiß, dass er bei den am. März ausgetragenen Stadtmeisterschaften dabei ist beziehungsweise im Namen seiner Gemeinde prompt seine Unterstützung zugesagt hatte, scheint er sich immer mehr für den Dartsport zu interessieren. „Es ist schon faszinierend, wie manche Spieler es schaffen, so konstant gute Ergebnisse zu werfen“, sagt er.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 70 Sekunden.