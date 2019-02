Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 21. Februar 2019 Donnerstag, 21. Februar 2019

Remstal-​Gartenschau: Umfangreiche Sanierungen und Vorbereitungen seit Donnerstag auch im Gmünder Remspark

Galerie (6 Bilder)

Fotos: hs

Der Remspark in Schwäbisch Gmünd mit Flussmündung und Strandlandschaft wird seit Donnerstag für die Remstal-​Gartenschau saniert und aufgehübscht. Dazu kommt sogar technische Unterstützung aus Österreich.

Fünf Jahre nach Herstellung des Remsparks hat sich ziemlich viel verändert. Durch Hochwasserereignisse ist dort ein ziemliches Durcheinander entstanden, zuletzt eine Dschungel– und Trümmer– bzw.Mülllandschaft. Nun wird seit Donnerstag aufgeräumt. Für die Reparatur der Uferzonen ist sogar alpines Spezialgerät aus Österreich im Einsatz, was sich bereits am Donnerstag als Hingucker für hunderte Schaulustige entpuppte. Mehr zum Thema am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 22 Sekunden.