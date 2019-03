Sport | Donnerstag, 14. März 2019 Donnerstag, 14. März 2019

Normannia Gmünd gastiert in Pforzheim

Manchmal können auch Niederlagen etwas bewegen – wenn auch nicht mit Punkten, so zumindest emotional. So geschehen beim Fußball-​Oberligisten 1 . FC Normannia Gmünd, der sich beim 0 : 1 gegen den Topfavoriten Stuttgarter Kickers sehr achtbar aus der Affäre gezogen hat.

Nun geht es gegen Pforzheim, gegen das man in der Hinserie eines seiner besten Oberligaspiele in dieser Saison gemacht hatte – am Ende aber dennoch unterlegen war. „Wenn ich mich recht erinnere, war das schon ein relativ offen gestaltetes Spiel. Vielleicht sind wir da am Ende auch der Erfahrung und Cleverness des Gegners erlegen. Die Spiele sind in der Hinrunde häufig knapp ausgegangen, meist aber gegen uns“, sagt Normannias Übungsleiter. In Pforzheim, das mit 33 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz steht, fehlen werden nach wie vor Fabian Kolb (Muskelfaserriss) und Ferhat Karaca, der unter der Woche mit Fieber flachgelegen ist. Fraglich sind Simon Knecht und Nermin Ibrahimovic, die ebenfalls krank waren, es sie aber nicht so schlimm wie Karaca erwischt hatte.





Wenn es an diesem Samstag (Uhr) zum Auswärtsspiel zum. CfR Pforzheim geht, dann möchte man seitens der Normannia aber wieder mehr als nur Schulterklopfer oder mit einem guten Gefühl aus der Partie gehen. „Wir möchten die Maschine nun anwerfen, um Siege einzufahren“, sagt–Trainer Holger Traub. Wenn auch das Positive beimgegen die Kickers überwog, so ärgert sich Normannias Übungsleiter schon ein wenig. „Wir können sehr stolz auf unseren Vortrag sein. Schade, dass es am Ende nicht gereicht hat, vor allem, wenn man sieht, dass wir bis kurz vor Schluss diesesgehalten haben“, so Traub.

