Lorch: Verbindung zwischen Schillerplatz und Zollplatz

Die Stadt Lorch wird es aller Voraussicht nach sogar noch rechtzeitig vor Beginn der Remstal-​Gartenschau schaffen, durch eine Neugestaltung der August-​Wilhelm-​Pfäffle-​Straße eine optische und funktionale Verbindung zwischen Schillerplatz und Zollplatz/​Altstadt herzustellen und damit das Stadtbild zusätzlich aufzuwerten. Außerdem wurde der Haushalt vom Gemeinderat einstimmig in trockene Tücher gebracht und eine Überarbeitung der Pläne für den Kellerberg-​Kreisverkehr beschlossen.

Im Mittelpunkt der Sitzung standen haushaltswirksame Anträge der Fraktionen. Dabei gingen die Wünsche mehrfach in die gleiche Richtung. Unisono befürwortet wurden zum Beispiel die Erstellung eines Stadtentwicklungskonzepts sowie eines Anbaus an die Hohberghalle in Weitmars.



