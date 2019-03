Sport | Sonntag, 17. März 2019 Sonntag, 17. März 2019

Veselko Karacic bleibt Trainer beim TSB Gmünd

Auch in der kommenden Saison heißt der Trainer des Fußball-​A-​Ligisten TSB Gmünd Veselko Karacic. Dies bestätigt Thomas Klaus, Spielleiter der TSB-​Fußballabteilung: „Der TSB Gmünd ist mit der bisherigen Arbeit von Veselko Karacic hochzufrieden und ist deshalb froh darüber, dass der Trainer um ein weiteres Jahr verlängert hat.“

Nicht nur mit dem sportlichen Verlauf bisher, sondern auch über Karacics Engagement außerhalb des Spielfeldes ist man bei der Fußballabteilung des TSB Gmünd voll des Lobes. Hier möchte man sich in der Organisation und im Sponsoring weiterentwickeln. Das gute Miteinander beruht auf Gegenseitigkeit. Denn auch Karacic, der auch Angebote anderer Vereine hatte, fühlt sich beim TSB Gmünd wohl und hofft, dass nun auch in naher Zukunft das „TSB-​Projekt“ mit dem Bau eines Sportzentrums im Laichle und einem geplanten Allwetterplatz begonnen werden kann.„Die bisherigen Trainingsbedingungen in der Buchstraße sind zwar gut, aber wenn dieser Rasenplatz wegfällt, ist ein Kunstrasen im Laichle die beste Option“, meint Karacic. Sportlich steht der TSB Gmünd im ersten Jahr unter Karacic derzeit auf Rang drei in der Kreisliga A und somit recht gut da. Die Chance, sich in der Tabelle zu verbessern in den ausstehenden Spielen, ist laut Thomas Klaus vorhanden und auch realistisch – wenn die Spieler gesund und von Verletzungen verschont bleiben, hatte der TSB Gmünd doch in der vergangenen Rückrunde mit einem großen Verletzungspech zu kämpfen. Positiv sieht man beim TSB Gmünd, dass Karacic in der bisherigen Runde auch dem einen oder anderen A-​Jugendspieler bei den aktiven Herren eine Chance gegeben hat. Die aktuelle Mannschaft hat für die kommende Saison Priorität und soll neben den Perspektivspielern aus der Jugend noch punktuell durch Neuzugänge verstärkt werden.

