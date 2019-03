Ostalb | Montag, 18. März 2019 Montag, 18. März 2019

Mit einem alten Opel bei der Baltic-​Rallye um Spenden zu sammeln

Mancher braucht ein Navi, um in der Nachbarstadt den Bahnhof zu finden. Um so erstaunlicher ist es, wenn sich jemand in einem uralten Auto, ohne elektronischen „Co-​Piloten“ und ohne Benutzung von Autobahnen auf eine Rallye rund um die Ostsee begibt. Genau das machen der Igginger Claus Schmid und Martina Schlude aus Heubach. Und es kommen bei der „Challenge“ noch weitere Herausforderungen auf sie zu.

Noch rundTage, dann geht sie los: die verrückteste Rallye durch den Norden Europas. Bereits zum neunten Mal gehenTeams am Hamburger Fischmarkt an den Start, um möglichst viele Spenden zu sammeln. Es geht dabei aber nicht nur um ein abenteuerliches Erlebnis, sondern um die Unterstützung von vier sozialen Organisationen. Dazu gehören Delfin Noglisowie die Peru-​Gruppe in Heubach. Wie die Tour abläuft, was das Ostalb-​Team motiviert und vieles mehr steht am. März in der Rems-​Zeitung.

