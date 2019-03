Sport | Sonntag, 24. März 2019 Sonntag, 24. März 2019

DJK Gmünd: Rundum gelungenes Saisonfinale

Foto: Kessler

Die DJK Gmünd schließt die Saison 2018 /​ 19 in der Regionalliga Süd auf dem dritten Tabellenplatz ab. Zum Abschluss gewann die Mannschaft von Joachim Saam in der Straßdorfer Römersporthalle gegen das Schlusslicht USC Freiburg mühelos und glatt in drei Sätzen mit 3 : 0 ( 25 : 17 , 25 : 14 , 25 : 16 ).

Recht hatte er, wirkten seine Spielerinnen gegen den USC Freiburg doch von Anfang an hellwach, konzentriert und entschlossen, die Saison mit einem Heimsieg erfolgreich zu Ende zu bringen. Ihre letzte Partie für die DJK bestritt Iwona Pasieczna, die aus beruflichen Gründen kürzertreten muss. Pasieczna hatte sich wohl noch einmal einiges vorgenommen in ihrem Abschiedsspiel und konnte einige direkte Punkte erzielen. (Text: Alexander Vogt)





Joachim Saam hatte nach dem letzten Saisonspiel allen Grund zum Strahlen: „Wir haben es richtig gut durchgezogen“, war der–Trainer mehr als zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Er lobte dabei auch sich und seinen Co-​Trainer Hannes Bosch. „Das letzte Spiel ist immer eine Kopfsache. Wir haben unsere Mannschaft aber sehr gut eingestellt und konnten so die Spannung hochhalten.“

