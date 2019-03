Blaulicht | Sonntag, 24. März 2019 Sonntag, 24. März 2019

Über zwei Promille Alkohol: Mit Auto in Bettringen gegen Baum geprallt

Galerie (1 Bild)

Symbolfoto: hs

Viel zu schnell und mit über zwei Promille Alkohol am frühen Sonntagmorgen mit dem Auto in Bettringen unterwegs: Das konnte nicht gutgehen.

24

2

6000

Einjähriger Audi-​Fahrer, so die Angaben der Polizei, befuhr die Scheffoldstraße in Richtung Bettringen. Am Kreisverkehr Weilerstraße kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und prallte in der Folge gegen einen Baum.Die hinzugerufene Polizeistreife stellte beim Fahrer fest, dass er erheblich alkoholisiert war. Ein Test ergab überPromille Alkohol. Außerdem wurde er durch den Unfall leicht verletzt. An seinem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe vonEuro. Auch der Baum wurde nicht unerheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die Konsequenz dieses Unfalls war für den Fahrer eine Blutentnahme im Krankenhaus, der Entzug der Fahrerlaubnis und eine Strafanzeige.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Heino Schütte

31 Sekunden Lesedauer

568 Aufrufe

7 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 58