Geldbeutelwäsche der Remsgöckel in Mögglingen

Der Trauermarsch der Mögglauer Remsgöckel mit Hofstaat und Bracken zog von der Schulstraße zum Marktbrunnen, wo die Faschingsfahne gehisst war. Vorne weg die Pauke der Bracken, dann „dr Schuldes“ mit Vize-​Präsidentin Gerda Bittermann und Präsident Eberhard Bär.

Am Marktbrunnen wurden unter großem Geheule erst einmal die Faschingskostüme und Göckelhäs zum Lüften auf die Wäscheleine gehängt und die Faschingskappen und Gockelmasken den Göckeln auf dem Marktbrunnen aufgesetzt. Obergockel Bär reimte: „Der Grund für mein Gedichte, die Fasnachtisch nun Geschichte.“ Was er sonst noch sagte, steht am. März in der Rems-​Zeitung.

