Pokal-​Halbfinale der Frauen steht fest

Fußball-​Bezirksspielleiter Roland Wagner hat die beiden Begegnungen im Halbfinale des AOK –Pokals Ostwürttemberg der Frauen, die am 22 . April ausgetragen werden, bekanntgegeben.

In der vierten Runde (Halbfinale) der Frauen im–Pokal Ostwürttemberg empfängt der SV Eintracht Kirchheim denNormannia Gmünd und trifft derStern Mögglingen daheim auf denRuppertshofen. Diese beiden Halbfinalspiele werden am Ostermontag,. April, Anpfiff ist umUhr, ausgetragen.Außerdem teilte Roland Wagner mit, dass beide Finalspiele (Frauen und Männer) im–Pokal Ostwürttemberg am Donnerstag,. Mai, (Christi Himmelfahrt) auf dem Sportgelände desHüttlingen stattfinden werden.

