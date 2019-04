Sport | Montag, 08. April 2019 Montag, 08. April 2019

Dominik Sos, TSB Gmünd: „Am Sonntag den Sack zu machen!“

Galerie (1 Bild)

Foto: Kessler

Der TSB Gmünd bleibt das Maß aller Dinge in der Handball-​Württembergliga Süd und ist nur noch einen Schritt vom direkten Wiederaufstieg in der Oberliga entfernt.

Der linke Rückraumspieler Dominik Sos war mit sechs Toren ein wichtiger Faktor für den 34 : 25 -Auswärtserfolg beim TV Gerhausen und ließ mit dieser starken Vorstellung seine persönliche Durststrecke vorerst hinter sich. Denn trotz der Vorfreude auf den Meister-​Matchball am Sonntag steht der Handballsport für den 25 -​Jährigen derzeit nur an zweiter Stelle, wie er im Gespräch mit Nico Schoch verrät.





Wie groß war die Erleichterung nach dem 34 : 25 -Erfolg beim TV Gerhausen?





Wir haben schnell gemerkt, dass ein ganz anderes Kaliber auf uns wartet als es Laupheim eine Woche zuvor war. Von Anfang war richtig Feuer drin.





Ihr habt vor allem in der Anfangsphase viele einfache Fehler gemacht. Seid ihr ein bisschen zu locker ins Spiel gegangen?





Ich will gar nicht erst nach Ausreden suchen. Wir wussten um die Heimstärke von Gerhausen und dass sie gegen den Tabellenführer natürlich besonders motiviert sein würden. Aber wir waren zu Beginn einfach nicht präsent, haben im Angriff zu wenig Druck aufgebaut und waren in der Abwehr nicht so stabil, wie wir es uns eigentlich vorgenommen hatten. Doch die Art und Weise, wie wir zurückgekommen sind, war umso besser und auch wichtig gut für den Kopf. Das gibt uns Sicherheit für die kommenden Aufgaben.





Spätestens ab der 22 . Minute, als ihr den Spielstand von 10 : 13 auf 14 : 13 gedreht habt, war es dann eine „sehr vernünftige Vorstellung“, wie Euer Trainer Stefan Klaus meinte.





Man muss hervorheben, dass wir dann sehr souverän gespielt haben und davon gezogen sind. Ganz im Stile eines Meisters. Um dieses Ziel zu erreichen, gehören eben auch solche Kampfspiele dazu.





Das ausführliche Interview lesen Sie in der Dienstagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Timo Lämmerhirt

1 Minute 12 Sekunden Lesedauer

198 Aufrufe

3 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 74