Ferhat Karaca verlängert bei Normannia Gmünd

Ein weiteres Jahr wird Ferhat Karaca das Offensivspiel des Oberliga-​Absteigers 1 . FC Normannia Gmünd beleben.

Karaca war vor Jahren schon einmal beim FCN , damals in der zweiten Mannschaft, wechselte dann nach Waldstetten in die Landesliga und ist im Winter wieder zur Normannia zurückgekehrt. In der Jugend hatte er in der U 19 des VfR Aalen gespielt. Der 1 , 80 Meter große Karaca ist beidfüßig und spielt am liebsten im linken Mittelfeld, kann aber auch auf Linksaußen eingesetzt werden. In der Rückrunde kam er in der Oberliga zu sieben Einsätzen, in denen er ein Tor erzielte. „Ferhat ist gut ausgebildet und bringt richtig gute Anlagen mit. Er kann uns richtig gut weiterhelfen“, sagt Gmünds Teammanger Stephan Fichter.



Ferhat Karaca wurde als zweiter Winter-​Neuzugang von den Normannen zum. Januar verpflichtet. DerJahre alte Offensivspieler hatte seinerzeit–Trainer Holger Traub überzeugt: „Er bringt verschiedene Fähigkeiten mit, er ist offen, ehrgeizig, technisch stark am Ball, dynamisch“

