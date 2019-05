Aufpassen am Sebaldplatz: Es gibt zwei neue Verkehrsregelungen

» Mittwoch, 15. Mai 2019

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Die Verkehrsteilnehmer müssen im Bereich Sebaldplatz und Sebaldstraße seit Mittwoch mehr denn je aufpassen. Es gibt zwei neue Verkehrsregelungen, darunter sogar ein Durchfahrtverbot für größere Lastwagen.

Zunächst wurde eine neue Tempo-​-​Zone ausgeschildert, die sich vom Kreuzungsbereich Sebaldstraße/​Paradiesstraße über den Sebaldplatz bis hinauf zur Unteren Zeiselbergstraße erstreckt. Auch gilt am Sebaldplatz jetzt ein Durchfahrtverbot für Lkw überTonnen in Richtung Untere Zeiselbergstraße. Vor allem der überörtliche Schwerlastverkehr aus Richtung Süden muss sich somit neue Routen suchen, wenn er beispielsweise zur Bwill. Mehr Einzelheiten zum Thema am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

