28. Auflage des Bouleturniers in Heubach

Zum 28 . Mal steigt in Heubach das zweitägige Bouleturnier. Am Samstag wird ab 13 Uhr im Modus Doublette Supermelée gespielt. Am Sonntag erwartet der 1 .BC Happy Metal Heubach ab 9 . 30 Uhr wie im Vorjahr wieder eine große Anzahl an Spielerinnen und Spieler aus ganz Baden-​Württemberg und aus Bayern.

Der 1 . BC Happy Metal bleibt seiner Tradition treu und spielt am Samstag im Modus „Doublette Supermelée“ (es spielen Zwei gegen Zwei). „Supermelée“ bedeutet, dass zu jedem Spiel der Partner für das Doublette zugelost wird. So besteht für Einsteiger oder Anfänger die Möglichkeit, mit einem erfahrenen Ligaspieler spielen und so die Taktik des Spiels erlernen zu können. Drei Runden werden gespielt, bevor es in die K.O.-Runde geht. Das Siegerdoublette erhält den Ostalbtraum-​Wanderpokal, den es für ein Jahr in seine Vitrine stellen kann. Einschreibeschluss für das Turnier am Samstag ist um 13 Uhr.





Ein Jahr vor Gründung des. BC Happy Metal Heubach trafen sich interessierte Heubacher Boulespieler und veranstalteten ein Turnier in der Stellung. Es gab Sachpreise zu gewinnen und alle hatten viel Freude. Dies war der Auftakt des Heubacher Bouleclubs, der sich im Septembergründete, mittlerweile überMitglieder zählt und im Vereinsleben Heubachs ein fester Bestandteil ist. Nun jährt sich das eigene Turnier zum. Mal.

