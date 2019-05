„MovEvent“ des TSV Böbingen: Ein Magnet für Sportbegeisterte aus der Region

Es ist das größte Sportevent des Vereins, das der TSV Böbingen Jahr für Jahr auf die Beine stellt. Und auch in diesem Jahr hat sich das „MovEvent“ wieder mit einem umfangreichen Programm aus verschiedenen Sportbereichen sehen lassen können.

Sowohl in der Römer– als auch in der TSV-​Halle sind dann am Morgen 237 Wettkampfkinder bei den Gaumehrkampfmeisterschaften am Start gewesen. Dabei spielt es der Veranstaltung natürlich in die Karten, dass sowohl Bernhard Elser, stellvertretender Vorsitzender Wettkampfsport und Turnwart Kinder des Turngau Ostwürttemberg, als auch beispielsweise Tanja Conrad, Turnwartin Kinder im Turngau, ebenfalls tragende Funktionen beim TSV Böbingen inne haben. „Hier beim TSV wissen wir einfach, was wir haben. Das hier gehört zur besten Geräteausstattung in Baden-​Württemberg. Das kann ich behaupten, denn ich bin das Jahr über wirklich in vielen Hallen unterwegs“, so Elser. Kinder von der F-​bis zur A-​Jugend aus 13 Vereinen haben um die Qualifikation zu den württembergischen Schülermeisterschaften gekämpft.





Die Planungen haben vor einem halben Jahr begonnen, der Aufbau schließlich seit Mittwoch. Am Ende ist wieder alles glattgegangen beim MovEvent des TSV Böbingen. Wie in jedem Jahr sind auf dem weitläufigen Gelände des TSV Böbingen verschiedene Workshops über den Tag verteilt angeboten worden. Mit der Resonanz bei Body in Balance, Yin-​Yoga, Crossfit oder „-​in-​Motion“ waren die Verantwortlichen zufrieden. „Unser klares Ziel war es auch in diesem Jahr wieder, eine Sportveranstaltung für junge Leute auf die Beine zu stellen, die dann mit der Abendveranstaltung mit DJ abgerundet wird“, erklärt Franziska Weber vom Organisationsteam.

