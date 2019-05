Normannia Gmünd verpflichtet Dario Nikolic

» Dienstag, 21. Mai 2019

Nachdem das Gerüst bei den Fußballern des 1 . FC Normannia Gmünd für die künftige Verbandsliga-​Saison steht, hat sich Teammanager Stephan Fichter nun um die notwendigen Ergänzungen im künftigen Kader kümmern können. Und Fichter ist auch schon fündig geworden. Der FCN verstärkt sich mit Dario Nikolic vom Verbandsligisten Olympia Laupheim.

Durch Fichters eigenes Karriereende musste im Abwehrbereich ein Nachfolger gesucht werden, der flexibel eingesetzt werden kann. Diese Voraussetzungen bringt Dario Nikolic von Olympia Laupheim mit. DerMeter große-​jährige gebürtige Kroate kann als Innenverteidiger, im defensiven Mittelfeld und als Rechtsverteidiger eingesetzt werden. In der B-​Jugend spielte er beim TSV Neu-​Ulm, wechselte dann zum FV Illertissen, für den er in der U-​-​Bayernliga spielte. Sein erstes aktives Jahr absolvierte er in der Udes FV Illertissen in der Landesliga Südwest Bayern. Nikolic wechselte zum. Juliin die Verbandsliga Württemberg, wurde bei Olympia Laupheim bislang in allenSpielen eingesetzt und erzielte ein Tor.Stephan Fichter: „Dario ist ein talentierter junger Spieler, der bereits ein Jahr Verbandsliga-​Fußball hinter sich hat und mit uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen möchte.“ Der–Teammanager fügt hinzu: „Er ist im Defensivbereich variabel einsetzbar, kann in der Innenverteidigung, im defensiven Mittelfeld und als Rechtsverteidiger eingesetzt werden.“ Abteilungsleiter Marco Biegert ist überzeugt, „dass sich Dario bei uns in der Verbandsliga etablieren wird. Er hat ein sehr großes Potenzial.“

