Remstal Gartenschau in Mögglingen: Albverein lädt zum Wandern ein

Auch wenn Mögglingen nicht mitten in einem klassischen Wandergebiet wie dem Schwarzwald oder dem Allgäu liegt, hat der Ort für Menschen, die gerne zu Fuß unterwegs sind, einiges zu bieten. Für die Mögglinger Highlight-​Woche im Rahmen der Remstal Gartenschau schlägt der Albverein drei Touren vor.

Mögglingen bietet einen schönen Blick auf den östlichen Rand der Schwäbischen Alb und hinüber ins Welland. Dank eines neuen Aussichtsturms aus Holz, der von der Gestaltung her an einen antiken römischen Wachturm erinnert, wurde der Horizont für Wanderer erst vor kurzem um einiges erweitert. In Mögglingen werden die Gäste nicht nur durch den Blick auf die schöne Landschaft belohnt. Denn geschichtsträchtig sind die Pfade obendrein.







