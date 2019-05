FC Spraitbach macht Meisterschaft perfekt

Nach einem dritten und einem zweiten Platz in den vergangenen beiden Spielzeiten haben sich die Fußballer des FC Spraitbach die Meisterschaft in der Kreisliga B, Staffel I, und den Aufstieg in die Kreisliga A sichern können. Ein 2 : 1 daheim im Topspiel gegen den Zweiten TV Lindach verhalf zum vorzeitigen Titelgewinn.

„Jetzt haben wir uns endlich belohnt für die letzten Jahre“, sagte Björn Herzog kurz nach der Übergabe des Meisterwimpels durch Staffelleiter Dietmar Fahrian.







Warum sich der FC Spraitbach laut Trainer Björn Herzog diese Meisterschaft verdient hat, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 27 . Mai.



Die Spieler und Verantwortlichen desSpraitbach mussten lange warten, bis mit dem Abpfiff die Meister– und Aufstiegsfeierlichkeiten beginnen konnten. „Keine Ahnung, warum der Schiedsrichter zehn Minuten hat nachspielen lassen“, sah FCS-​Trainer Björn Herzog keinen Grund für diese überlange Nachspielzeit. Letztlich konnte es ihm und seinen Spieler aber egal sein, dass der TV Lindach lange nach dem Ende der regulären Spielzeit durch Patrick Gold noch zum-Anschlusstreffer kam.Denn zuvor hatte der Tabellenführer selbst mit jeweils einem frühen Treffer zu Beginn beider Halbzeiten die Weichen auf diesen Spitzenspielsieg und die vorzeitige Meisterschaft gestellt. Alin Fuchs in der sechsten und Kevin Daboci in der. Minute hatten für die vor dem gegnerischen Tor effektiveren Spraitbacher getroffen.

